اخبار مصر-وكالات

بدأت شركة المصارعة الترفيهية العالمية “WWE”، في إجراء اختبارات تقييمية، لـ20 رياضيا سعوديا، من أجل اختيار واحد منهم، ليكون أول مصارع من المملكة ينضم إلى اتحاد المصارعة الحرة الأمريكية الأشهر.

وأشارت “سيبوتنيك” حسابات شاركت “WWE” الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حديث لهذه الاختبارات التقييمية، تحت اسم “السعوديون يتحملون التعب في تجارب أداء تاريخية في WWE”، والذي ينظمه فريق تطوير المهارات في الشركة، بقيادة نجم المصارعة والمدير التنفيذي في الشركة “تريبل إتش”.

وتستمر اختبارات “WWE” التقييمية للسعوديين لمدة 4 أيام.

وتأتي الاختبارات التقييمية، قبل أيام من انطلاق “أعظم رويال رامبل” في الشرق الأوسط، في يوم الجمعة 27 أبريل، بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة، من داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.