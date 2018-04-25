اخبارمصر - احمد عوض

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي صباح اليوم الاربعاء بمدينة الغردقة اعمال المؤتمر السنوي لكلية تربية الغردقة تحت عنوان “التربية في الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين الواقع والطموحات والتحديات” بحضور الدكتور محمد ابو الفضل والدكتور محمود خضاري نائبا رئيس الجامعة وبمشاركة اكثر من مائتي من اساتذة وخبراء التربية وباحثي الماجستير والدكتوراه من جامعات مصر وعدد من الدول العربية.

واكد الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل كلية التربية ان التحديث المجتمعي الشامل في مصر في مقدمته تكوين معلم عصري وإعداده، وتنميته تنمية مهنية مستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغردقة وتقديم برامج للدراسات العليا في التربية تجتذب طلابا من مصر والبلاد العربية الأخرى

واضاف محمود ان البلاد العربية تواجه تحديات وجود وحدود تسعى لفرض واقع جديد عليها وفقا لأجندات خارجية وصراعات دولية وإقليمية وداخلية وتؤثر هذه التحديات والصراعات والتدخلات على كافة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حيث البلاد العربية سعيا حثيثا إلى التغلب على هذه التحديات في كافة المجالات ووضع استراتيجيات للتطوير بما في ذلك تطوير التعليم . وهناك بالفعل مجهودات وخبرات وتجارب ناجحة لتطوير التعليم في العديد من البلاد العربية وهناك أيضا مشكلات تواجهها هذه البلاد وتأسيسا على ذلك تعقد الكلية هذا المؤتمر العلمي الثاني

وومن جانبه اكد الدكتور محفوظ عبدالستار رئيس المؤتمر ان هدف المؤتمر بصفة عامة التعرف على الوضع العام والراهن للتربية في الوطن العربي في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين، وتشخيص التحديات والقضايا القائمة وأبعادها للتفكير في سبل وآليات مواجهتها وذلك بغية الوصول إلى إطار فكري شامل يساهم في تحقيق الطموحات المرجوة منها والمتوائمة مع السياقات والمتغيرات العالمية.