لندن - أ ش أ

أعرب اللاعب الويلزي السابق روبي سافاج عن اعتقاده بأن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح يتواجد في نفس الفئة مع اللاعبين الأفضل في

العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي ذلك بعد تألق الفرعون وتسجيله ثنائية وصناعته أخرى, في الفوز الكبير 5-2 على روما الإيطالي أمس /الثلاثاء/ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سافاج – في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي – “بالتأكيد رونالدو وميسي من كوكب آخر بالمقارنة مع أي لاعب لأنهما تألقا باستمرار لقد حافظا على مستواهما المتألق على مدى عدد كبير من السنوات وسجلا ما بين 40 إلى 50 هدفا في الموسم الواحد”.

وأضاف صاحب الـ43 عاما “ميسي ورونالدو في مستوى مختلف عن الآخرين, ومع ذلك فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم في ليفربول أمر لا يصدق صلاح يذكرني بمايكل أوين الذي فاز بالكرة الذهبية والذي كان لاعبا استثنائيا ولديه قدرة رائعة على إنهاء الكرات في مرمى الخصوم”.

وختم سافاج حديثه بقوله “صلاح يؤثر كثيرا على مستوى فريقه وبمستواه الحالي يجب أن نقول إنه بالتأكيد في نفس الفئة مع ميسي ورونالدو”.