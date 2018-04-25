شنغهاي - رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.71 دولار للبرميل في الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 % عن التسوية السابقة وهو ما يقل نحو 1.8 دولار عن المستوى المرتفع المسجل في نوفمبر 2014 عند 75.47 دولار للبرميل والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 % إلى 67.58 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية 2014 عند 69.56 دولار للبرميل والتي بلغها الخام مطلع أبريل.

وعزا متعاملون تراجع الأسعار يوم الأربعاء إلى بيع لجني الأرباح بعد مستويات يوم الثلاثاء المرتفعة لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة المعروض التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة الطلب.