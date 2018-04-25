القاهرة -أ ش أ

كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفنان القدير عزت العلايلى باهدائه درع الرواد وشهادة تقدير عن مجمل أعماله وتاريخه الفني المضئ وذلك فى الاحتفالية التى أعدها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الليلة الماضية فى المسرح القومي.

واكدت وزير الثقافة ان عزت العلايلى احد رموز فن الدراما فى مصر والوطن العربى وتميز بمسيرته التى ضمت اعمالا ستظل خالدة فى ذاكرة تاريخ الفنون.

وأعلنت عن اعداد خطة لتكريم اثنين من نجوم الفنون والثقافة شهريا تقديرا للعظماء المبدعين على ان يكون أحدهما لاسم قامة رحلت عن دنيانا .

من جانبه ، اعرب العلايلى عن سعادته بالتكريم واعتزازه بالأعمال التى قدمها على خشبة المسرح العريق واشار الى الفخر بمعاصرة عباقرة فنون الدراما فى التأليف والتمثيل والاخراج الذين أثروا هذا المجال .

كما اعلن مدير المسرح القومى انه تم الاتفاق مع الفنان القدير عزت العلايلي على تقديم عمل مسرحي خلال هذا العام يعود به الى الساحة بعد فترة غياب طويلة.