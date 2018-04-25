طوكيو - رويترز

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء بفعل الأداء الضعيف لنظيرتها الأمريكية الذي أثر على الشهية للمخاطرة في حين هوى سهم تاكيدا للصناعات الدوائية الذي تعثر بعدما حسنت الشركة عرضها للاستحواذ على شاير إلى 46 مليار جنيه استرليني (64 مليار دولار أمريكي).

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.3 % ليغلق عند 22215.32 نقطة.

وانخفض سهم كوماتسو 3.4 % بينما نزل سهم هيتاتشي لمعدات البناء 3.5 %.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % إلى 1767.73 نقطة.