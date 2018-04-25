اخبارمصر - نجلاء عزت

ظهرت كثافات مرورية بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة نتيجة سقوط الأمطار حيث شهد الطريق الدائرى المتجه لمناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة كثافات ونفق التسعين وأبراج سما ومطلع الاتواستراد وشارع البحر الأعظم .

وطالب العقيد مصطفى إبراهيم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور من السائقين توخي الحذر والالتزام بالسرعات المطلوبة على الطرق وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

وشهد أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب كثافات مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نتيجة تجمعات مياه الأمطار.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من جهودها بالتنسيق مع الصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري للعمل على شفط المياه وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاورة.