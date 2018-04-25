القاهرة - اخبار مصر

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 32 قطعة سلاح متنوعة منها 6 بنادق آلية وبندقية مشخشنة و14 بندقية خرطوش و11 فرد محلى الصنع و16 طلقة.

كما تم تنفيذ “28” حكما وقرار إزالة بدائرة المديرية، منها 12 حكما وقرار إزالة بدائرة مركز أخميم و14 حكما وقرار إزالة بدائرة مركز ساقلتة وحكمين وقرار إزالة بدائرة مركز جرجا.

ومن نطاق ضبط الأسلحة والإزالات إلى تنفيذ الأحكام الجنائية، حيث تم تنفيذ 5573 حكما منها 39 حكم جنائى و1925 حكم حبس جزئى و691 حبس مستأنف و2190 غرامات جزئية و 543 غرامات مستأنفة و185 مخالفات، وتم تحصيل 79300 جنيه.

وفى مجال المخالفات المرورية، تم تحرير 656 مخالفة، منها 131 مخالفة سحب تراخيص و200 مخالفة تصالح و60 مخالفة رادار و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمنان و13 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القياة، و4 دراجات بخارية بدون لوحات و4 مخالفات تقاضى أجرة أكثر من المقرر، وتم تحرير 223 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 325 مخالفة متنوعة منها 25 مخالفة إشغال طريق و6 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و6 بائعين متجولين بدون ترخيص و20 إزالة فرش فاكهة و3 إدارة منشأة بدون ترخيص و3 مخالفات نظافة عامة و20 مضبوطات متنوعة.