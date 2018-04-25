القاهرة - اخبار مصر

يستضيف فريق النادي المصري نظيره سموحة في لسادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري العام ضمن صراع الفريقين بالمربع الذهبي.

وكان المصرى قد فاز على طنطا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية بينما تغلب سموحة على الداخلية بهدف دون رد.

ويحتل المصرى المركز الرابع برصيد 55 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.