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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم، الأربعاء، على حريق هائل اندلع فى مصنعين للأخشاب والبويات بمنطقة البساتين.

وقامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ16 سيارة إطفاء وخزانات للمياه، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، يفيد باندلاع حريق فى مصنعين بالبساتين، على الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بانتقال قوات الحماية المدنية، وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وخزانات المياه، وتمت محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها قبل امتدادها لباقى المنطقة.