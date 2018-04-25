القاهرة - أخبار مصر

استكمالا لمراحل العملية الشاملة سيناء 2018 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية يواصل ابناء الشعب المصرى من القوات المسلحة والشرطة تقديم اروع ملاحم البطولة والتضحية فى معركة الشرف لملاحقة ودحر العناصر الارهابية وتدمير بنيتهم التحتية واستكمال المهام المخططة بكل عزيمة وفداء ، وقد أسفرت العمليات خلال الإسبوع الماضى عن تحقيق النتائج الأتية:

قامت القوات الجوية بتحقيق النجاحات الاتية، على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى تم إستهداف وتدمير عدد 3 أوكار وبؤر للعناصر الارهابية مما اسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.

وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تم قطع خطوط الامداد للعناصر الارهابية بتدمير عدد 10 عربات محملة بكميات من الاسلحة والذخائر..

– القضاء على أمير التنظيم الارهابي بوسط سيناء المدعو ناصر أبوزقول بالاضافة الى مقتل عدد 4 أفراد شديدى الخطورة والقبض على عدد (173) فرداً اخرين بشمال ووسط سيناء.

– القضاء علي عدد (8) أفراد تكفيرين شديد الخطورة بشمال ووسط سيناء.

– القضاء علي عدد (17) فرداً تكفيري بواسطة عناصر وزارة الداخلية نتيجة لمعلومات امنية عن اختباء عدداً من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم اول العريش والتحفظ علي عدد (8) بندقية الية و (3 ) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة .

– اكتشاف منطقة تدريب على اجتياز الموانع خاصة العناصر التكفيرية.

– قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفجير عدد (74) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

– تدمير والتحفظ على عدد( 26) عربة انواع تستخدمها العناصرالإرهابية.

– ضبط وتدمير عدد( 25) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة.

– تدمير عدد (437 ) ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر.

– إكتشاف وتدمير عدد (38 ) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء وكذا بنطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وتستمر القوات البحرية فى اعمال التأمين البحرى وحماية الاهداف البحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الارهابية ومنع تسللها من والى البحر وتواصل القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية إحكام الحصار البحرى على الساحل من رفح وحتى بور سعيد.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة حيث تم تنظيم أكثر من (586 ) كميناً ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين العسكريين على الاتجاه الشمالى الشرقى تم اكتشاف وتدمير عدد من الانفاق بمدينة رفح بشمال سيناء بالاضافة الى عدد 5 مزارع لنبات الخشخاش المخدر بمساحة 2 فدان.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط عربة نقل ضبط بداخلها (675) مسدس صوت و(6000) طلقة أنواع وكميات كبيرة من الادوية والمستحضرات الطبية وضبط أكثر من مائتي فرد متسلل من جنسيات مختلفة بالاضافة الى ضبط ربع طن من الحشيش المخدر وعدد 650 الف قرص من الترامادول.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عدد (7) عربة داخل مخزن بمنطقة وادي حمرة دوم بشلاتين.

ونتيجة للاعمال القتالية لقواتنا تم اسشهاد عدد (3) ضابط واصابة ضابط صف وجندي اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية من القوات المشاركة في المداهمات.

وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها في حماية تراب الوطن وصون مقدساته من دنس الارهاب الاسود متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمنه وسلامة شعبه العظيم.