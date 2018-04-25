الإسماعيلي - أ ش أ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي تدريباته، أمس الثلاثاء، على الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية في إطار الاستعداد لمواجهة النصر، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الإسماعيلية، في الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري العام.

وبدأ المران بمحاضرة استمرت 10 دقائق، ثم تقسيمة مصغرة شارك فيها كل النجوم، وحرص الجهاز الفني خلالها على معالجة بعض الأخطاء، وأدى حراس المرمى تدريبات ركزت على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد (64) نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الــ 18 والأخير برصيد (22) نقطة.