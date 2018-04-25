القاهرة - أ ش أ

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مساء أمس الثلاثاء سماع دوى انفجار بعقار كائن بحارة عز العرب من شارع مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج.

وأوضح المسئول، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انتقلوا إلى موقع البلاغ وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق والطابق الأرضي عبارة عن مخزن ثلاجات قديمة وأجزائها ” خردة ” بمساحة 50 مترا- ملك تاجر مقيم بذات العقار ونشوب حريق بالمخزن نتيجة تسريب من إسطوانه غاز طبيعي خاصة بسيارة كانت ضمن الخردة داخل المخزن أدى إلى انفجار غازي، مما أدى إلى حدوث انفجار بعبوات الفريون الخاصة بالثلاجات.

وأضاف أن هذا الانفجار أسفر عن إصابة مالك المخزن و11 شخصا آخرين بحروق وجروح متفرقة .. تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، كما حدث تصدع بالعقار والعقار المجاور له وتم إخلاء السكان.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المعنية.