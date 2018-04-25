واشنطن - وكالات

أقام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حفل عشاء رسمى تكريما للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وزوجته، فى البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

وحضر الحفل قادة الحكومة الأمريكية، منهم وزير الدفاع الأمريكى، جيمس ماتيس، ووزير الخارجية مايك بومبيو وزوجته.

كماحضر أيضا كل من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته، وإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى المدير الإداري لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وفى وقت سابق، بحث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذي يقوم بأول زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في عهد ترامب، القضايا المشتركة وكذلك الاتفاق النووى مع إيران.