رويترز

كشفت شركة سبوتيفاى عن تحديث جديد وفر إعادة تصميم لشكل تطبيق الموسيقى الشهير والخدمات التى يوفرها للمستخدمين، إذ كشفت الشركة عن هذا التحديث الجديد للتطبيق على منصة iOS، فيما منتظر أن يصل هذا التحديث الجديد لمستخدمى أندرويد خلال الفترة المقبلة فى كل أنحاء العالم.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فبعد التحديث الجديد سيكون بمقدور المستخدمين الحصول على خدمات مجانية جديدة، إذ سيكون بمقدور المستخدمين الاستمتاع بحوالى 15 قائمة مختلفة بدون اشتراك، حيث تشمل هذه القوائم الاختيارات الأسبوعية للتطبيق والتى توجد تحت تبويب “Discover Weekly”.

إلا أنه لا تزال الشركة تتيح تشغيل الموسيقى فى الخلفية للمستخدمين أصحاب الاشتراكات المدفوعة فقط، كما قالت الشركة إنها قللت حجم استخدام البيانات بالتحديث الجديد إلى 75%، وهو ما يجعل المستخدمين يشغلون الموسيقى دون قلق حول الحجم، مما يساعد المستخدمين على تشغيل التطبيق عبر خدمات الإنترنت على شبكات الهاتف وليس فقط على شبكات Wifi.