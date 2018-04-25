رويترز

سجل كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى “أف بى آي” جيمس كومى الذى يحمل عنوان “ولاء أعلى” ويسرد فيه تفاصيل علاقته المتوترة مع الرئيس الأمر يكى دونالد ترامب مبيعات تصل إلى 600 ألف نسخة فى الأسبوع الأول لإطلاقه، وفق ما أفاد ناشره “فلاتيرون بووكس”.

واحتل الكتاب المنتظر الذى بات متوافرا ورقيا وإلكترونيا فى 17 أبريل صدارة لائحة كتب أمازون الاكثر مبيعا، لكنه تراجع أمس الثلاثاء إلى المركز الثاني.

وتم طرح أكثر من مليون نسخة من كتاب “ولاء أعلى، الحقيقة والأكاذيب والقيادة” حتى الساعة، كما قال المتحدث باسم “فلاتيرون بووكس”.

وبالرغم من الرقم الكبير للنسخ المباعة والذى يعود فى جزء منه إلى المقابلات التلفزيونية الترويجية الكثيرة التى أجراها كومي، إلا أن كتاب الصحافى مايكل وولف “نار وغضب” حول ترامب الذى نشر فى يناير سجل انطلاقة أقوى مع بيع مليون نسخة فى الأسبوع الأول.

وحتى الآن وصلت مبيعات كتاب وولف الذى يتناول الفوضى فى البيت الأبيض إلى أكثر من مليونى نسخة وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويتناول كومى البالغ 57 عاما فى كتابه بشكل مطوّل حياته المهنية كمدع عام ومسؤول فى وزارة العدل والقضايا التى واجهته، إضافة إلى افكاره حول “القيادة الاخلاقية”.

كما يسرد تفاصيل علاقته مع ترامب الذى يصوّره كرئيس أنانى وغير نزيه، ويقارن الأساليب التى يستخدمها وخاصة طلبه للولاء بتلك التى يستخدمها زعماء المافيا.

والكتاب الذى كان أمس الثلاثاء أيضا من بين الكتب العشرين الأكثر مبيعا فى بريطانيا وأستراليا وألمانيا، أغضب ترامب إلى درجة أنه وصف كومى على تويتر بأنه “شخص حقير وغير صادق”.