صحافة عربية: الأمم المتحدة: أزمة سوريا الأسوأ والإعمار يحتاج 300 مليار دولار
أخبار مصر - الأربعاء 25 إبريل - فيصل زكى
* روسيا تستبعد مغادرة الأمريكيين.. و«إسرائيل» تتوعد بتدمير الـ «إس 300».
* الاحتلال يفجِّر منزل أسير فلسطيني في جنين.
* ترامب يتوعد طهران ويشيد بـ «شريف» كوريا الشمالية.
* القمة الأمريكية الفرنسية تبحث الاتفاق النووي الإيراني ومهددات الاستقرار.
* إيران تستعد لاستغلال قطر لمواجهة أي عقوبات دولية.
* «الجنائية البحرينية»: 21 يونيو الحكم في قضية التخابر مع قطر.
*وفد لمجلس الأمن يبدأ تحقيقاً بانتهاكات في ميانمار نهاية أبريل.
*أنباء عن إعدام جماعي طال 19 ناشطاً إيرانياً لترهيب المحتجين.
* السراج يبحث مع سلامة جهود عقد المؤتمر الوطني الليبي.
* «الهلال» توزع مواد إغاثية في الضالع والحديدة”.
*الحوثيون يحتجزون مساعدات إنسانية في إب.
* مجلس التعاون يرحب بقمة الكوريتين المرتقبة.
* الكرد يعزفون عن خوض الانتخابات في كركوك.
* القضاء العراقي يعيد محاكمة فرنسية بتهمة الإرهاب.
* ليبرمان يتوعد بتدمير صواريخ «إس-300».
*مجلس الأمن يتجه لـ«آلية المساءلة» للالتفاف على الفيتو الروسي.
* لبنان يعتقل قيادياً «داعشياً» وإندونيسيا تحقق بمقتل آخر.
*المعارضة السورية تطالب بوقف العملية العسكرية جنوب دمشق.
* لافروف: الولايات المتحدة لا تنوي المغادرة.
*صحف إسبانية: المسروع القطري لـ «باريس سان جيـرمان» في طريقه للفشل.
* محامية هولندية تمهل تميم 6 أسابيع لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب.
* قطر تمارس إرهاباً في حق المدنيين يستحق العقاب الدولي.
* أردوغان يهاجم المعارضة الرئيسية لدعمها «المرأة الحديدية».
*قاعدة جوية أميركية لملاحقة إرهابيي غرب أفريقيا.
* هادي يبحث مع السفير الأمريكي التطورات الميدانية.
* محافظ الحديدة: بشائر النصر المؤزر تلوح في الأفق.
* حضرموت تحتفي بالذكرى الثانية لتحريرها من إرهاب «القاعدة».
* قائد عسكري: تحرير مواقع جديدة في محور صعدة.
*100 منظمة أهلية وحقوقية تدعو عباس لمنع انهيار غزة.
* إيران: معاقبة «إسرائيل» أمر نقرره في الوقت المناسب.
* محكمة جزائرية تصدر حكماً بإعدام جاسوس «إسرائيلي».
* إيطاليا تصادر سفينة أهلية لإنقاذ المهاجرين.
* الجبير يطالب قطر بدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.
* الغرب يتجه لإحالة مشروع قرار بشأن الكيماوي في سوريا إلى الجمعية العامة.
* مسؤول دولي يطالب برفع الطوارئ في ولايات دارفور.
* الفلبين تعتذر للكويت لانتهاك سيادتها في قضية «الخادمات».
* محاولة إخونجية قطرية بائسة لتزييف «العين الإخبارية».
* الصين تستعرض قوتها العسكرية في البحر الشرقي.
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