أخبار مصر - الأربعاء 25 إبريل - فيصل زكى

* روسيا تستبعد مغادرة الأمريكيين.. و«إسرائيل» تتوعد بتدمير الـ «إس 300».

* الاحتلال يفجِّر منزل أسير فلسطيني في جنين.

* ترامب يتوعد طهران ويشيد بـ «شريف» كوريا الشمالية.

* القمة الأمريكية الفرنسية تبحث الاتفاق النووي الإيراني ومهددات الاستقرار.

* إيران تستعد لاستغلال قطر لمواجهة أي عقوبات دولية.

* «الجنائية البحرينية»: 21 يونيو الحكم في قضية التخابر مع قطر.

*وفد لمجلس الأمن يبدأ تحقيقاً بانتهاكات في ميانمار نهاية أبريل.

*أنباء عن إعدام جماعي طال 19 ناشطاً إيرانياً لترهيب المحتجين.

* السراج يبحث مع سلامة جهود عقد المؤتمر الوطني الليبي.
 

* «الهلال» توزع مواد إغاثية في الضالع والحديدة”.

*الحوثيون يحتجزون مساعدات إنسانية في إب.

* مجلس التعاون يرحب بقمة الكوريتين المرتقبة.

* الكرد يعزفون عن خوض الانتخابات في كركوك.

* القضاء العراقي يعيد محاكمة فرنسية بتهمة الإرهاب.

* ليبرمان يتوعد بتدمير صواريخ «إس-300».

*مجلس الأمن يتجه لـ«آلية المساءلة» للالتفاف على الفيتو الروسي.

* لبنان يعتقل قيادياً «داعشياً» وإندونيسيا تحقق بمقتل آخر.

*المعارضة السورية تطالب بوقف العملية العسكرية جنوب دمشق.

* لافروف: الولايات المتحدة لا تنوي المغادرة.

*صحف إسبانية: المسروع القطري لـ «باريس سان جيـرمان» في طريقه للفشل.

* محامية هولندية تمهل تميم 6 أسابيع لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب.

* قطر تمارس إرهاباً في حق المدنيين يستحق العقاب الدولي.

* أردوغان يهاجم المعارضة الرئيسية لدعمها «المرأة الحديدية».

*قاعدة جوية أميركية لملاحقة إرهابيي غرب أفريقيا.

 

* هادي يبحث مع السفير الأمريكي التطورات الميدانية.

* محافظ الحديدة: بشائر النصر المؤزر تلوح في الأفق.

* حضرموت تحتفي بالذكرى الثانية لتحريرها من إرهاب «القاعدة».

* قائد عسكري: تحرير مواقع جديدة في محور صعدة.

*100 منظمة أهلية وحقوقية تدعو عباس لمنع انهيار غزة.

* إيران: معاقبة «إسرائيل» أمر نقرره في الوقت المناسب.

* محكمة جزائرية تصدر حكماً بإعدام جاسوس «إسرائيلي».

* إيطاليا تصادر سفينة أهلية لإنقاذ المهاجرين.

* الجبير يطالب قطر بدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.

* الغرب يتجه لإحالة مشروع قرار بشأن الكيماوي في سوريا إلى الجمعية العامة.

* مسؤول دولي يطالب برفع الطوارئ في ولايات دارفور.

* الفلبين تعتذر للكويت لانتهاك سيادتها في قضية «الخادمات».

* محاولة إخونجية قطرية بائسة لتزييف «العين الإخبارية».

* الصين تستعرض قوتها العسكرية في البحر الشرقي.