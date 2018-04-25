جدة - أ ش أ

عبر رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، عن تطلعه لأن تظهر البطولة العربية للأندية، بأقوى صورة.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر “سعدت مساء اليوم، بحضور قرعة كأس العرب للأندية”.. مضيفا “ننتظر أقوى وأكبر البطولات في ملاعبنا العربية”.

كانت القرعة التي أجريت، مساء الثلاثاء، بمدينة جدة السعودية، قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة أحد الفرق المتأهلة من الدور التمهيدي للبطولة، بينما سيلعب الزمالك مع القادسية الكويتي، والإسماعيلي مع الكويت الكويتي.

وسيلعب ناديا المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري في الدور التمهيدي للبطولة الذي سيتأهل منه في النهاية فريقين للعب في دور الـ 32.