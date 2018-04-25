لندن - رويترز

تغنت الصحافة الإنجليزية بنجم ليفربول، والمنتخب المصرى، محمد صلاح، وتصدر العالمى أغلفة الصحف بالكامل، بعد تسجيله هدفين، وصناعته اثنين فى فوز ليفربول 5/2، على ضيفه روما، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد رود.

وعنونت صحيفة الإندبندنت: الساحر صلاح يُسقط روما، وأكملت: ولكن الريدز يشعرون بالإحباط بعد استقبالهم هدفين فى الدقائق الأخيرة.

فيما قالت ديلى ميل: “عرض مو”، المذهل صلاح يصفع روما بهدفين، وصناعة اثنين.

كما عنونت الصن: صلاح يدمر فريقه السابق، ويضع فريقه على أعتاب النهائى فى دينا “مو” كييف، فى إشارة إلى اسم صلاح، فى ملعب نهائى دورى الأبطال بدينامو كييف.

وأخيرًا وصفت التايمز صلاح باللاعب الذى لا يمكن إيقافه، وأكملت: ليفربول ضرب روما بخماسية، ولكن الضيوف سجلوا هدفين بعد خروج الملك المصرى.