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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، اليوم الأربعاء، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فى حين يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.