الخارجة - أ ش أ

قرر مساء اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنه للإنقاذ الفوري والتدخل السريع على مستوى المحافظةفي اطار الحرص على الأراضي املاك الدولة وحظر التعامل او التعدي عليها بأي شكل من الاشكال.

وقال على نجاح مدير عام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة ،في تصريح صحفي ، ان اللجنة سوف تختص بالمرور اليومي على كافة انحاء المدن والقرى لمتابعة التعدي على أراضي الدولة والبناء المخالف وتطبيق الازالة الفورية ومصادرة المعدات في حينها اذا لزم الامر وذلك طبقا للقانون.

وكذلك تطبيق الغرامات الفورية في هذا الشأن طبقا لقانون البناء الموحد وازالة التشوينات واعداد تقرير مصور به مواد البناء.