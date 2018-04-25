القاهرة - أ ش أ

فاز فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي على الزمالك في الجولة الحاسمة من بطولة الدوري; بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز حسمت سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بطولة الدوري، ليجمع تنس طاولة الأهلي بين دوري الرجال والسيدات، بعدما تمكن الرجال من الفوز على الزمالك 4-1، والتتويج باللقب.

وكان فريق سيدات الطاولة بالأهلي قد تقدم في نتيجة الأشواط حتى نتيجة 2-صفر، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعتين، بسبب حالة الطقس التي أثرت على حالة الملعب، قبل أن يعود الزمالك بعدها للمباراة ويفوز بشوط لتصبح النتيجة 2-1، ويحسم سيدات الأهلي المباراة في الشوط الأخير 3-1 ويتوج باللقب.