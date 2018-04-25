الرياض - أ ش أ

أكد فهد الروقي نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة مكة المكرمة،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم هما سدود الأمة العربية في محاربة الإرهاب وهو صانع الحضارة المصرية الجديدة الحديثة.

وقال الروقي، في تصريح خاص لإحدى البرامج المصرية ، إن الرئيس السيسي يقوم حاليا ببناء مصر الحديثة، في الوقت الذي يقوم فيه اللاعب محمد صلاح بصناعة القدوة للعالم الإسلامي والعربي ويغير فكرة العالم الأوروبي عن حقيقة الاسلام التي حاولت بعض الأحزاب السياسية الإرهابية أن تتمسح بالاسلام هو برىء منها .

وأكد أنه سيتم إهداء قطعة أرض في مكة المكرمة مقدمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز راعي الشباب ، للاعب محمد صلاح وسيتم الاتفاق معه على كيفية الاستفادة منها.

وطرح الروقي فكرة الاستفادة من هذه الهدية ببناء “مشروع القدوة” للشباب في العالم الإسلامي والعربي لتكون نموذج القدوة للشباب العربي والعالمي وسيتم تحديد موقع القطعة بعد الاتفاق مع محمد صلاح .

وأكد أن محمد صلاح أهم قدوة للشباب في مجال الرياضة، ،مؤكدا ان صلاح ساعد علي نشر حقيقة الدين الاسلامي الوسطي والمحبة وليس دين الاحزاب السياسية الإرهابية التي ظلمت الدين الاسلامي الحنيف.