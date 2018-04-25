صحافة مصرية: الرئيس: مصر تحتفل بذكرى تحرير سيناء
أخبار مصر - الأربعاء 25 إبريل- فيصل زكى
* الرئيس يضع إكليلين من الزهور على قبرى الجندى المجهول والسادات.
* مصر جسرا للطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا.
* تطوير منظومة الكهرباء لإنجاز التنمية الشاملة.
* في اجتماع برئاسة شريف إسماعيل:جهاز إدارى متكامل بالأسمرات لتنفيذ الضوابط الواردة بالعقود.
* المشاط تبحث التعاون مع وزيرة الدولة للسعادة الاماراتية.
* الكلية الحربية تستقبل وفدا من طلاب المدارس بالمحافظات.
* لأول مرة.. زراعة الفواكه بجبال البحر الأحمر.
* جامعة أسيوط تحصد 6 جوائز فى مسابقة إبداع.
* قبل 24 ساعة من القمة 116 ..أزمة هجوم فى الأهلى.. أزارو خارج القمة.. وغموض موقف مروان.
* الرئيس يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.
* السيسى: تعاون مع «ABB» العالمية فى توطين ونقل تكنولوجيا الطاقة لمصر.
* «الصحة» تقطع خطوة جديدة فى تصنيع الدواء محليا.
*«54 الحربى» يوقع عقدا مع «سيرونا» الألمانية لإنتاج «بنج الأسنان».
* لتنفيذ مخطط التطوير..مدبولى: إخلاء شاغلى الوحدات السكنية فى مثلث ماسبيرو بنسبة 99 % .
* 3 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعويضات والبنية الأساسية.
* عبدالعزيز ومكرم يبحثان تدشين مدونة السلوك فى الإعلام الرياضى.
* فى اجتماع الهيئة الوطنية أمس تخفيض المصروفات بالمؤسسات القومية وتعظيم العائد من الأصول.
* فى منتدى مصر 2018 : الابتكار فى التعليم أهم وسائل دعم الاقتصاد المصرى.
* تنفيذ المشروع القومى لتسجيل العاملين بالسياحة.
* بدء الخطوات التنفيذية للربط الكهربائى مع قبرص.
* إجراءات عاجلة لمنع الحوادث على محور صفط اللبن.
* مصر تستفيد من تجربة « السعادة الإماراتية».
* عمال البترول والرياضيون يستحوذون على قرى بورسعيد.
* الغضبان: ننشئ فنادق وقرى جديدة لاستيعاب جميع الزائرين.
* تحويل القمامة إلى طاقة بكفر الشيخ والغربية.
* حملات إزالة للتعديات بالمنزلة والمنيا.
* جلال يفرض السرية على تدريبات الزمالك.. وتعليمات خاصة لكاسونجو والظهيرين.
* الحنفى حكما لمباراة الأهلى والزمالك.
* السيسي يوقع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
* الرئيس: مصر مهتمة بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة.
* رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
* وزير البيئة: الحكومة لديها خطة طموحة للتعامل مع الصرف بالقرى الأكثر احتياجا.
* المشاط تبحث مع وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تبادل الخبرات.
* تذليل أي عقبة أمام صرف المعاشات التقاعدية للمصريين بالعراق.
* شومان يبحث التعاون مع رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل.
* المصيلحي يؤكد عدم إمكانية رفع سعر توريد القمح ..وزراعة النواب تناشد الرئيس.
* كهرباء الغربية: فصل التيار عن شرق المحلة الجمعة المقبل.
* “التضامن”: اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قاربت على الانتهاء.
* أمطار وبرق ورعد فى مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة.
* “المرور” تناشد قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات لسوء الطقس.
* هيئة تنمية الصادرات توقع عقد المشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020.
* “التنمية الصناعية”: إقبال غير مسبوق على الاستثمار في مصر.
* محافظ الشرقية: توريد 157 ألف طن قمح حتى الآن.
* توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا.
* نور الشربيني تتأهل لقبل نهائي بطولة الجونة للإسكواش.
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