أخبار مصر - الأربعاء 25 إبريل- فيصل زكى

* الرئيس يضع إكليلين من الزهور على قبرى الجندى المجهول والسادات.

* مصر جسرا للطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا.

* تطوير منظومة الكهرباء لإنجاز التنمية الشاملة.

* في اجتماع برئاسة شريف إسماعيل:جهاز إدارى متكامل بالأسمرات لتنفيذ الضوابط الواردة بالعقود.

* المشاط تبحث التعاون مع وزيرة الدولة للسعادة الاماراتية.

* الكلية الحربية تستقبل وفدا من طلاب المدارس بالمحافظات.

* لأول مرة.. زراعة الفواكه بجبال البحر الأحمر.

* جامعة أسيوط تحصد 6 جوائز فى مسابقة إبداع.

* قبل 24 ساعة من القمة 116 ..أزمة هجوم فى الأهلى.. أزارو خارج القمة.. وغموض موقف مروان.

* الرئيس يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.

* السيسى: تعاون مع «ABB» العالمية فى توطين ونقل تكنولوجيا الطاقة لمصر.

* «الصحة» تقطع خطوة جديدة فى تصنيع الدواء محليا.

*«54 الحربى» يوقع عقدا مع «سيرونا» الألمانية لإنتاج «بنج الأسنان».

* لتنفيذ مخطط التطوير..مدبولى: إخلاء شاغلى الوحدات السكنية فى مثلث ماسبيرو بنسبة 99 % .

* 3 مليارات جنيه حجم الإنفاق على التعويضات والبنية الأساسية.

* عبدالعزيز ومكرم يبحثان تدشين مدونة السلوك فى الإعلام الرياضى.

* فى اجتماع الهيئة الوطنية أمس تخفيض المصروفات بالمؤسسات القومية وتعظيم العائد من الأصول.

* فى منتدى مصر 2018 : الابتكار فى التعليم أهم وسائل دعم الاقتصاد المصرى.

* تنفيذ المشروع القومى لتسجيل العاملين بالسياحة.

* بدء الخطوات التنفيذية للربط الكهربائى مع قبرص.

* إجراءات عاجلة لمنع الحوادث على محور صفط اللبن.

* مصر تستفيد من تجربة « السعادة الإماراتية».

* عمال البترول والرياضيون يستحوذون على قرى بورسعيد.

* الغضبان: ننشئ فنادق وقرى جديدة لاستيعاب جميع الزائرين.

* تحويل القمامة إلى طاقة بكفر الشيخ والغربية.

* حملات إزالة للتعديات بالمنزلة والمنيا.

* جلال يفرض السرية على تدريبات الزمالك.. وتعليمات خاصة لكاسونجو والظهيرين.

* الحنفى حكما لمباراة الأهلى والزمالك.

* السيسي يوقع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

* الرئيس: مصر مهتمة بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة.

* رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

* وزير البيئة: الحكومة لديها خطة طموحة للتعامل مع الصرف بالقرى الأكثر احتياجا.

* المشاط تبحث مع وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي تبادل الخبرات.

* تذليل أي عقبة أمام صرف المعاشات التقاعدية للمصريين بالعراق.

* شومان يبحث التعاون مع رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل.

* المصيلحي يؤكد عدم إمكانية رفع سعر توريد القمح ..وزراعة النواب تناشد الرئيس.

* كهرباء الغربية: فصل التيار عن شرق المحلة الجمعة المقبل.

* “التضامن”: اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قاربت على الانتهاء.

* أمطار وبرق ورعد فى مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة.

* “المرور” تناشد قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات لسوء الطقس.

* هيئة تنمية الصادرات توقع عقد المشاركة المصرية بمعرض اكسبو دبي 2020.

* “التنمية الصناعية”: إقبال غير مسبوق على الاستثمار في مصر.

* محافظ الشرقية: توريد 157 ألف طن قمح حتى الآن.

* توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا.

* نور الشربيني تتأهل لقبل نهائي بطولة الجونة للإسكواش.