الأقصر - أ ش أ

شهد مسرح قصر ثقافة الأقصر ، مساء يوم الثلاثاء ، اقامة قافلة توعية بالتعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لأطفال المدارس بعنوان “بالفن نقدر نتغير” و”أنت أقوى من المخدرات”.

وأوضح محمد العدوي مدير عام ثقافة الأقصر أن القافلة إشتملت على عروض للبلياتشو للأطفال وكراسات تلوين بأخطار المخدرات وعروض مسرحية وفنية.

جاء ذلك في إطار الدور التنموي الذي تقوم به مديرية الثقافة بمحافظة الأقصر لدعم الأطفال والشباب وغرس القيم والأخلاقيات.