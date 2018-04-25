القاهرة - أ ش أ

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بعد غد الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة فريق الزمالك لمباراة القمة كل من محمود عبد الرحيم “جنش”، عمر صلاح في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، إسلام جمال، محمود علاء، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط، محمود عبد العزيز، محمود عبد العاطي “دونجا”، معروف يوسف، عبد الله جمعة، محمد عنتر، أحمد مدبولي، أيمن حفني، وطارق حامد ،، وفي خط الهجوم كاسونجو، يوسف أوباما وباسم مرسي.