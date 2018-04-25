موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقلت إحدى القنوات الروسية مساء يوم الثلاثاء، عن مسئول في قاعدة حميميم قوله “إنه مع حلول الظلام رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للقاعدة الروسية عن بعد أهدافاً جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية”.

وكانت مصادر قد أفادت بأن هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنه لم يقترب من المطار.

يشار إلى أن قاعدة حميميم قاعدة جوية عسكرية روسية تقع جنوب شرقي مدينة اللاذقية في محافظة اللاذقية في سوريا، وتتشارك القاعدة بعض مسارات الهبوط مع مطار باسل الأسد الدولي، لكنها فقط محصورة للعمال الروس.