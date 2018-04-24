أسوان - أ ش أ

سيطرت قوات الحماية المدنية بأسوان على حريق اندلع بمنزل بمدينة (إدفو) شمال المحافظة، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بحروق مختلفة تم نقلهم إلى مستشفى (إدفو العام) لتلقي العلاج.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسني إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية العميد ضياء الدين صبحي، بالحادث، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، فيما تم إنقاذ 6 أشخاص من أفراد الأسرة المقيمة بالمنزل من الموت، والذين أصيبوا بحروق مختلفة استدعت نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت تحريات المباحث، أن الحريق اندلع بدافع انتقامي من أحد أفراد الأسرة ويدعى “محمد . ف” مستخدما البنزين في إشعال النيران، لخلافات مع أفراد أسرته، كما تكثف مباحث إدفو من جهودها للقبض على المتهم في الواقعة، والذي لاذ بالفرار.