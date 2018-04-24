القاهرة - أ ش أ

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان , تأييده الكامل لقانون البحوث الطبية الإكلينيكية “التجارب السريرية” والذي وافقت عليه لجنة الصحة في مجلس النواب بالإجماع, حيث من المنتظر مناقشتة بجلسة عامة بمجلس النواب في 6 مايو القادم .

واكد وزير الصحة والسكان ,- خلال اجتماعه, مساء اليوم الثلاثاء ,مع نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة وعميد كلية الطب جامعة القاهرة – إن جميع الحاضرين أكدوا أن مصر بحاجة الى مثل هذا القانون منذ فترة طويلة, لاسيما أن القانون الجديد سيحمي المصريين من استغلالهم في تجارب شركات الدواء المحلية والأجنبية والتي تستخدمهم كفئران تجارب لأدويتهم الجديدة, بالإضافة الى حماية العينات المصرية من تهريبها وبيعها واستغلالها, فضلا عن حماية الباحثين ومنع الفساد, وجذب استثمارات كبيرة للدولة.

وأشار وزير الصحة والسكان الى أن نقيب الأطباء اقترح بعض الملاحظات والتي سوف يتم تداركها واضافتها للائحة القانون التنفيذية بعد صدورة.