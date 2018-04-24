العريش - أ ش أ

تم الانتهاء من إنشاء أول مكتبة علمية ثقافية في المدينة الطبية بالعريش (مستشفى العريش العام) , وسيتم افتتاحها يوم السبت القادم بحضور

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

صرح بذلك الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء , وأضاف أنه تم دعوة المحافظ لزيارة المستشفى وافتتاح المكتبة العلمية والثقافية , حيث يتم تكريم فريق العمل الذي ساهم في انجاز المكتبة في وقت قياسي , علاوة على توزيع شهادات التقدير لتكريم أعضاء الفريق الطبي.

وأشار الى أن الهدف من إنشاء المكتبة هو دعم القطاع الصحي بكل ما هو جديد في المجال الطبي على مستوى العالم عن طريق البحث والتصفح على شبكة الإنترنت وتوفير الكتب العلمية والثقافية والنشرات الدورية الخاصة بالقطاع الصحي , حيث تركز المكتبة على إتاحة الموارد العلمية والثقافية وتقديم كل ما هو جديد من خلال التواصل الحر والشامل الى المعرفة الطبية وإتاحة التصفح والإستفادة من الكتب الطبية الموثقة , الى جانب الصور والسجلات والفيديوهات وبرمجة التطبيقات والبحث العلمي لمن يريد الاستزادة في هذا المجال.