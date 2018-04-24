القاهرة - أ ش أ

ناشدت الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وذلك بسبب حالة الطقس غير المستقر والرياح المحملة بالأتربة والأمطار.

وتواجدت قيادات الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور , ميدانيا , في عدد من المحاور والطرق السريعة لتسيير حركة المرور

والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

كما قامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري لإرسال سيارات شفط المياه إلى عدد من المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ولاسيما

عند نفق التسعين وأبراج سما ومطلع الاتواستراد والبحر الأعظم.