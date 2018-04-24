القاهرة - أخبار مصر

نجح النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على ضيفه روما الإيطالى، بهدفين دون مقابل، فى المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات نصف النهائى لدورى أبطال أوروبا.

سجل النجم المصرى محمد صلاح، هدف التقدم لصالح ليفربول من تسديدة رائعة فى الدقيقة 35 من زمن المباراة، وقبل نهاية الشوط الاول اضاف لرصيد ليفربول الهدف الثاني، رافضا الاحتفال أمام فريقه السابق الذى قضى بقميصه موسمين.

وفي الشوط الثاني صنع الفرعون المصرى محمد صلاح هدفان، حيث أحرز ساديو مانى، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الثالث فى شباك ضيفه روما الإيطالى، بالدقيقة 56.، وفي الدقيقة 62 أحرز روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الرابع.، لتصبح النتيجة 4 – صفر .