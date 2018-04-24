أخبار مصر - فيصل زكي

شهد شريف فتحي وزير الطيران المدني حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والجامعة المصرية الصينية بحضور قيادات وزارة الطيران المدني و رئيس الجامعة المصرية الصينية الدكتور أشرف الشيحي ، بالإضافة إلي عدد من طلاب وطالبات الأكاديمية والجامعة.

وقع كلا من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية والدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة الصينية بروتوكول التعاون بين الجانبين.

وفي كلمته خلال الإحتفال أكد وزير الطيران المدنى على أهمية تبنى فكرة تطوير أساليب التدريب لخلق قيادات وكفاءات عالية تواكب المستويات العالمية وذلك بإستخدام طرق وآليات مختلفة للتعليم والتدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل

وفي هذا الصدد رحب الطيار إلياس صادق بالتعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة المصرية الصينية مشيراً أنه بمقتضي هذا البروتوكول يمكن لطلاب الأكاديمية الإلتحاق بالجامعة المصرية الصينية للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات التخصصات المختلفة التى تمنحها الجامعة

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الشيحى ان الجامعة الصينية تحرص على تقديم برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة فى مجالات مختلفة وذلك من خلال دراسة ومراعاة إحتياجات سوق العمل، كما تشجع الإبتكار والإبداع وتدعم الأفكار البناءة من خلال الإعتماد علي التدريب الإكاديمى والميدانى آثناء الدراسة لتأهيل الطالب للعمل والقدرة على المنافسة.

وقد أسفر التوقيع عن تكوين فريق الإبداع والإبتكار ليكون بمثابة إعلان عن بدأ التعاون بين طلاب وطالبات الجامعة المصرية الصينية والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران