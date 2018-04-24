القاهرة - أخبار مصر

شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة مساء اليوم الثلاثاء سقوط أمطار مصحوبة بتيارات هوائية شديدة وبرق ورعد، والتي تسببت في تأثر حركة الطرق العامة والرئيسة.

واكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية – من خلال صفحته الشخصية على “الفيس بوك” – ان الامطار ستزداد كمياتها بالقاهرة وتمتد هذه الحالة بقوه في سيناء خلال الساعات القادمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تستمر حالة الطقس غير المستقر، حتى الخميس المقبل، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.