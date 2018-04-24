القاهرة - أ ش ا

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، أن مصر تجاوزت أزمات كبرى من السياسة للاقتصاد والأمن للتنمية واليوم تبنى الأجيال الجديدة نتائج إنجازات هندسية رائعة فى جميع أفرع الهندسة تضاف لسجل الإنجازات الهندسية التى حصل عليها الشباب برؤية قائد وإرادة شعب.

وقال محلب – في كلمته خلال مشاركته في احتفال كلية الهندسة جامعة القاهرة بتخريج دفعة جديدة بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وهانى ضاحى نقيب المهندسين – “إن الجميع لديه الأمل في نجاح شباب الوطن بالعبور ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن دفعته بكلية الهندسة جامعة القاهرة 1967 اطلق عليها دفعة “الألم والأمل” ، موضحا أن جيله تخرج وسط نكسة قتلت النهار وكانت إسرائيل على بعد 100 كيلو من القاهرة وأنشأت خط بارليف الذى قيل عنه إنه لا يقهر، وكان على هذه الدفعة دفعة “الألم والأمل” أن تنضم لكتائب الأبطال فى القوات المسحلة وعلت العزيمة على الهزيمة وتحولت الدموع إلى عرق وانتصر الأمل على اليأس.

وأضاف أن أبناء جيله سرعان ما شاركوا بجهد يفوق الخيال فى بناء أكبر حائط صد للصواريخ وقهروا خط بارليف بفكر هندسى وأعادوا الحياة للقناة والملاحة لقناة السويس، وأنهم شاركوا فى ملحمة أسطورية إلى جانب زملائهم المهندسين العسكريين.

وتابع: “اليوم نحتفل بتخريج دفعة 2017 لتستكملوا مسيرة الآباء والأمل وبناء الوطن، وأؤكد لكم أن ما تحقق فى الأعوام الأربعة الماضية من المشروعات القومية العملاقة أكبر شاهد على مستوى التعليم الهندسى الرفيع فى مصر وقدرة المهندسين المصريين على تحقيق المعجزات، واليوم دفعة جديدة تتخرج لتواصل مسيرة الآباء وتبدأ رحلة العطاء”.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والرئيس الحالى لجمعية خريجي هندسة القاهرة، اختيار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيسا للجمعية، واتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية خلال حفل تكريم أوائل خريجي الكلية عن عام 2017 و تكريم الرواد من خريجي دفعة 1967.