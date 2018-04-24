أخبار مصر - سماء المنياوي

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة خطة عمل الفروع خلال الفترة القادمة والوقوف علي اهم الايجابيات والسلبيات التي واجهتهم في تنفيذ الانشطة التي تمت خلال المرحلة الماضية.

واكدت الدكتورة مايا مرسي انه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم دورات تدريبية لمقررات الفروع علي الشمول المالي اللاتى بدورهن سيقمن بتدريب الرائدات بالمحافظات وتكوين مجموعات عمل للتعاون مع البنك المركزي في التوعية.

كما اشارت الى انه سيتم تدريب المزيد من الواعظات ومعلمات الكنائس في اطار برنامج ” معا لخدمة الوطن”، مطالبة من مقررات الفروع باستكمال قاعدة بيانات السيدات اللاتي لديهن بطاقات الرقم القومي بكل محافظة لمساعدتهن في الحصول علي الخدمات الي تقدمها الدولة للسيدات المعيلات والبسيطات، مضيفة انه سيتم اختيار سيدة من كل قرية بالمحافظة لتكون حلقة الوصل بين فرع المجلس والقرية.