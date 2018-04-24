اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

فى الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الجندي المجهول و قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق

بالفيديو ..الرئيس يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

كما أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 36 لتحرير سيناء .

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش بوضع الزهور على قبر الجندى المجهول

كما شهدت عدد من محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء حيث قام المحافظون والقيادات الأمنية والتنفيذية بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول تكريما لذكراهم معربين عن التهنئة للقوات المسلحة والشعب المصري .

وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية بالمحافظات بذكرى تحرير سيناء

وفى ذكرى تحرير سيناء بعث رئيسا الوزراء والنواب وكبار رجال الدين ببرقيات التهنئة للرئيس السيسى اعربوا خلالها عن فخر واعتزاز مصر بابنائها البواسل الذين قدموا الغالي والنفيس، من أجل كل حبة رمل في سيناء الحبيبة

رئيس الوزراء يهنئ السيسي بالذكرى 36 لعيد تحرير سيناء

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء

الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

علام يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

البابا تواضروس يهنيء الشعب والرئيس بذكرى تحرير سيناء

وحول مستقبل الطاقة فى مصر اكد الرئيس السيسي خلال استقباله اليوم أورليش شبيسهوفر الرئيس التنفيذي لشركة ABB العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وشبكات الكهرباء والربط الكهربائي ، اكد اهتمام مصر بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة بما يشمل توطين ونقل التكنولوجيا اضافة للاستفادة من خبرة ABB في مجال التعليم والتدريب الفني بالتخصصات التي تتميز بها

الرئيس: مصر مهتمة بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة

وفى ذات الاطار اكد الرئيس السيسي خلال استقباله اليوم ميجيل آرياس كانتيه مفوض الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي ان الدولة تبنت استراتيجية شاملة وطموحة لتطوير منظومة الكهرباء بما يؤهل مصر لأن تصبح جسرا لنقل الكهرباء بين دول المنطقة والدول الأوروبية في إطار مشروعات الربط الكهربائي.

السيسي: مصر تبنت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الكهرباء

رياضيا … هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللاعب محمد صلاح، نجم نادى ليفربول، بعد حصوله على لقب أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى ، وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” “أتقدم بالتهنئة لابن مصر محمد صلاح على ما حققه من إنجاز يدعو إلى الفخر ويؤكد على قدرات المصريين المُبهرة فى كل المجالات.. فخور به وبكل مصرى يرفع اسم مصر عالياً”.

الرئيس السيسى يهنئ محمد صلاح

وعن احوال الطقس المتقلبة ، شهدت مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة مساء اليوم الثلاثاء سقوط أمطار مصحوبة بتيارات هوائية شديدة وبرق ورعد، والتي تسببت في تأثر حركة الطرق العامة والرئيسة ، واكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية – من خلال صفحته الشخصية على “الفيس بوك” – ان الامطار ستزداد كمياتها بالقاهرة وتمتد هذه الحالة بقوه في سيناء خلال الساعات القادمة.

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