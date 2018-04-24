نشرة المساء من أخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
الرئيس: مصر مهتمة بأن تصبح مركزاً وجسراً إقليمياً للطاقة
السيسي: مصر تبنت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الكهرباء
اسماعيل:جهاز إداري متكامل بالأسمرات لتنفيذ الضوابط الواردة بالعقود
اسماعيل: لا إستغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص حفاظاً علي ثروات مصر
اسماعيل:توفير المناخ الجاذب للاستثمارات بقطاع الطاقة
بالصور.. مدبولي يتابع تنفيذ 7440 وحدة سكنية بمشروع الأسمرات 3
فاروق الباز: إطلاق مسبار عربي وإسلامي إلى المريخ خطوة رائدة
وزير البيئة ينفي بيع أو تأجير جزء من محميات مصر
رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول مشروعات قطاع الغاز
“التنمية الصناعية”: إقبال غير مسبوق على الاستثمار في مصر
البنك المركزي: الاربعاء عطلة رسمية البنوك
البورصة توقع اتفاق تعاون مع الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة
البورصة تخترق مقاومة “مهمة”.. وتغلق على تباين
الاحتلال يسحب تصاريح مئات العمال الفلسطينيين
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمال صعدة
طائرات تركية تهاجم مناطق حدودية عراقية
ماكرون: باريس وواشنطن تأملان العمل على اتفاق جديد مع ايران
ماكرون: الولايات المتحدة وفرنسا معا ستهزمان الارهاب
الأعلي للإعلام يبحث مع وزارة الرياضة تدشين “مدونة السلوك”
الأهلي يطالب بحل مشكلة الإعلاميين في لقاء القمة
“الفيفا” يهنيء الأهلي بمرور 111 سنة على تأسيسه
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