واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ” أرغب في سحب القوات الأمريكية من سوريا في وقت قريب نسبيا، لكن ذلك قد لا يحدث حالا”.

وفي مؤتمره الصحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب “نرغب في العودة، ولسوف نعود لوطننا، لكننا نريد أن نترك أثرا قويا يدوم، وقد أخذ ذلك الموضوع جانبا كبيرا من نقاشنا مع الرئيس ماكرون”.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على النظام الإيراني إنهاء دعمه للإرهاب، مضيفا أن بصمات إيران تقف خلف المشاكل التي تحدث في الشرق

الأوسط.

وأضاف إنه لا يمكن السماح لإيران بانتاج أسلحة نووية، وشدد على ضرورة أن تنهض دول المنطقة الى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ايران وزعزعتها للإستقرار في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،إن الاتفاقية النووية الإيرانية لم تكن اتفاقية كافية، إلا أنها تمكننا على الأقل حتى عام 2025 من السيطرة على الأنشطة النووية بشكل جزئي، وإننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاقية جديدة مع إيران”.

وأضاف ماكرون ” إن الأهم في هذا الصدد هو تغطية 4 قضايا وهي منع أي نشاط نووي إيراني حتى عام 2025، والتأكد من عدم قيام نشاط نووي في إيران على المدى الطويل، والتمكن من وضع نهاية للأنشطة الصاروخية لإيران في المنطقة، والتوصل لحل سياسي يمكن من خلاله احتواء إيران في المنطقة، كما في اليمن وسوريا والعراق ولبنان”.