القاهرة - اخبار مصر

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة, والتي من المقرر طرحها للحوار المجتمعي خلال أيام; لمناقشة كافة التصورات الخاصة بها.

\جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوزارة, اليوم /الثلاثاء/, بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وانطلاق المرحلة الثانية له, وذلك بالتعاون مع مؤسسة (بصيرة) التي تنفذ مشروع (ممر النور) بمقر الوزارة, بحضور محافظ بني يوسف المهندس شريف حبيب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية نيفين القباج, رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية الدكتورة سوسن المسيري.

وأضافت والي: “أن المشروع يهدف إلى تفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال للحفاظ عليهم من أمراض العيون”, لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير مكاتب التأهيل لذوي الإعاقة بالمحافظات..مشيرة إلى أنه يوجد أكثر من 50 جمعية أهلية تعمل في هذا المجال وأن الوزارة تدعم ذوي الإعاقة سواء من خلال توفير برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي.

\وأشارت إلى أنه بمناسبة تخصيص العام الحالي لذوي الإعاقة، فإن استراتيجية الوزارة تعتمد على الدمج والتعلم وتقديم الدعم النقدي لغير القادرين على العمل, بجانب توفير فرص عمل للقادرين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.