الإسكندرية-أ ش أ

لقى ثلاثة مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جميعهم يحملون الجنسية الصينية نتيجة انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي غرب مدينة الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر إخطارا من مدير شرطة النجدة بانقلاب سيارة تحمل أجانب أمام شركة بتروجيت بالطريق الصحراوي ، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل مدير الأمن وقيادات المديرية وضباط الحماية المدنية ومدير وضباط المرور الى موقع الحادث ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بها سائحين صينيين الجنسية ومركبة صغيرة أمام شركة بتروجيت أول الطريق الصحراوي نتج عن الحادث انقلاب السيارة وفاة ثلاثة سائحين صينيين ، وإصابة ثمانية منهم حالتان خطيرتان.

وتم نقل المصابين الى أحد مستشفيات غرب المدينة ، وتم إخطار النيابة العامة.