القاهرة-أ ش أ

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تخطط لإطلاق مبادرة متكاملة لتطوير المحتوى الرقمي للصحف القومية تتضمن ثلاثة محاور ، وذلك في إطار تأهيل المؤسسات الصحفية القومية لمواجهة تحديات الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات والاتصال ، وبصفة خاصة الثورة الرقمية الرابعة.

وأوضحت الهيئة -في بيان عقب اجتماع أعضائها اليوم الثلاثاء – أن المحور الأول يركز على تقييم الأداء الحالي للبوابات والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية المصرية بواسطة الخبراء، واستطلاع رأي جمهور المستخدمين في شكل ومضمون تلك المواقع وأساليب الإنتاج .

ويستهدف المحور الثاني تطوير معارف ومهارات العاملين في الصحف والمواقع الإلكترونية ، ويتعلق بأساليب التغطية الصحفية والكتابة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وفقا لأحدث المعايير والتوجهات العالمية.

ويتضمن المحور الثالث تحديث البنية الأساسية لأنظمة النشر الرقمي في المؤسسات الصحفية القومية، من حيث التجهيزات والبرمجيات وشبكات الاتصالات ، فضلا عن تطوير صالات التحرير ، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الهيئة الى أنها بدأت تنفيذ جانب من هذا المحور بالتعاون مع الوزارة في تحديث أنظمة نشر وأساليب إنتاج وتصميم موقع (الأهرام أون لاين) الناطق بالإنجليزية في مؤسسة الأهرام ، وموقع (البروجريه إجيبسيان) الناطق بالفرنسية في مؤسسة دار التحرير.

واستعرضت الهيئة الوطنية للصحافة الأداء المالي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الماضية ، والجهود التي تم بذلها في مسار تقليل المصروفات ونفقات التشغيل وزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية الأمر الذي نتج عنه تقليل الدعم الذي تقدمه الدولة للمؤسسات الصحفية بنسبة تقدر بحوالي 40% عن الفترة الماضية.

كما استعرضت الهيئة الوطنية للصحافة تقريرا عن الدورة التدريبية الأولى التي عقدتها بالتعاون مع وزارة التخطيط لمحرري الشئون الاقتصادية ، وتم الاتفاق ، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، على عقد دورة ثانية لاستكمال مناقشة بعض الموضوعات والقضايا المرتبطة بتغطية الشئون الاقتصادية في الصحف والمواقع الإلكترونية.