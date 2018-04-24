لندن - أ ش أ

سجل أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم/ الثلاثاء إرتفاعاً.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.01 نقطة بنسبة 0.19 % لتسجل 5.32 دولار؛ حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.37 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 5.19 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.10 نقطة بنسبة 3.70 % لتسجل 2.80 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 3.08 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.78 دولار.

بينما استقرت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية عند 5.05 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.12 دولار، بينما أقل مستوى عندها 5.02 دولار.

كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.25 دولار.