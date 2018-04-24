القاهرة - أ ش أ

ناقش مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مع خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تدشين مدونة السلوك في الإعلام الرياضي، المقرر له العاشر من مايو.

وشدد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، على أهمية تدشين مدونة السلوك في الإعلام الرياضي، ودورها في ضبط الأداء الإعلامي، واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس الأعلى، لوضع برنامج مؤتمر تدشين مدونة السلوك في الإعلام الرياضي، ومتابعة الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر.

من جانبه، أكد وزير الرياضة، أهمية مشروع مدونة السلوك في الإعلام الرياضي، متمنياً أن يتم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية خلال المؤتمر المقرر عقده لتدشين المدونة، على عودة الجماهير المصرية إلى المدرجات.