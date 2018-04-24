طنطا-أ ش أ

أعلنت شركة كهرباء شرق الغربية انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات شرق المحلة (كفر حجازى) يوم الجمعة المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم; لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح المهندس أشرف محمد الحسيني, رئيس قطاع كهرباء شرق, أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائي عن المناطق الآتية “منشية البكرى – الغفران – محطة المياه بالمشتل – منطقه الششتاوى – محطة الإرسال التليفزيونى – خلف منشية البكرى – منطقة الشون – سكة

زفتى -الجمهورية – مدينة العمال – المنطقة الصناعية –

كما سيتم فصل التيار عن منطقة الجراج -شهداء بدر -أبو دراع-السكة الحديد- بركات – مستشفى الدرن – المنشية – شبرابابل- الكمالية

– كفر حجازى – العزيزية -ميت حبيب – شبراملس – صفط تراب الجديد – ريف المصانع -الهياتم.