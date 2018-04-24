الكويت -أ ش أ

أعلن مؤسس ورئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما جمال اللهو انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان غدا الأربعاء بمشاركة خليجية وعربية واسعة تتضمن عشرة عروض مسرحية مختلفة، من ضمنها عرض مسرحي مصري.

وأضاف اللهو – في مؤتمر صحفي – أن الدورة التي تقام برعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على مدى أسبوع كامل تحمل اسم الفنان الكويتي القدير جاسم النبهان ، تكريما وعرفانا لمسيرته الفنية.

من جانبه ، قال المدير التنفيذي للمهرجان رئيس لجنة اختيار العروض الفنان حسين المفيدي أن هناك عشرة عروض في المهرجان، منها عرضان كويتيان وهما “سبيليات اسماعيل” لفرقة لوياك، و”سعاد” لفرقة الجيل الواعي، وعرض مصرى بعنوان “رؤى”.

وأضاف أن المهرجان يتضمن أيضا عروضا خليجية ، وهي “سقاي الماي” من قطر، و”سلك” من الإمارات، و”سأبحر” من البحرين، و”ابو الأذنين” من السعودية ، بالإضافة الى عرضين من الأردن هما : “سأموت في المنفى”، و”العاصفة”، وعرض من اسبانيا بعنوان “لاتنساني”.

وأوضح أن اللجنة تلقت العديد من العروض من الخليج، والوطن العربي، وأوروبا، لكنها ارتأت اختيار العروض المشار اليها، نظرا لأنها تحمل بين طياتها، أفكارا جميلة لفن المونودراما المسرحي.