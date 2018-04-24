وكالات

نشرت ابحاث جديدة سببا غير متوقع لآلام الرأس، يمكن أن يؤثر على أي فرد.

وأشارت الابحاث إلى أن أكثر من 50 % من الذين يعانون مشاكل الصداع المتكرر أو الصداع النصفي لديهم حساسية زائدة من الروائح، وغالبًا ما تظهر لديهم أعراض الصداع بعد تعرضهم لرائحة معينة تستثير جهازهم العصبي”.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نصف السكان البالغين، يعانون نوبة صداع واحدة على الأقل سنويًا، بما في ذلك: صداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية وكذلك النصفي، ويمكن أن تستمر نوبات الألم حتى عدة ساعات لكن تكرار تلك النوبات في شهر أو أسبوع واحد قد يكون مؤشرًا على حالة مرضية خطيرة.