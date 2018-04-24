الرياض - جنيف- أ ش أ

أكدت الدول العربية التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي, مطالبة بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى كلمة ألقتها الأردن نيابة عن الدول العربية أمام اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020 المنعقدة في جنيف.

وأشارت المجالي مندوبة الأردن للبعثة الدائمة في جنيف إلى أن انضمام الدول العربية للمعاهدة وانخراطها بفاعلية في جميع محافل نزع السلاح النووي متعدد الأطراف, وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية دليل على هذا الالتزام .

ودعت المجالي, المجتمع الدولي للضغط علي إسرائيل, بوصفها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم إلى معاهدة منع الانتشار , للانضمام للمعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية , وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 كما أكدت المجموعة العربية أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق أصيل غير قابل للتصرف للدول الأعضاء في المعاهدة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من المعاهدة وبما يخدم تحقيق التنمية المستدامة ورفضت الدول العربية محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه .