القاهرة-أ ش أ

اعتمدت الهيئة العامة لقصور الثقافة -اليوم الثلاثاء- فرقة الأقصر لذوى الاحتياجات الخاصة، واعتبارها فرقة متنوعة.

وذكرت الهيئة في -بيان اليوم – أن الفرقة تضم 40 عضوا من الصم والبكم والمكفوفيين ومن ذوي الإعاقة الحركية.

وقدمت الفرقة العديد من العروض داخل الأقصر وخارجه، ومن عروضهم ” قلب صافى” و”جبل الصمت” من تأليف أميرة عبد الهادي وإخراج محمد الشولي.

وحصل عرض جبل الصمت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات وزارة الشباب والرياضة، كما حصل اثنان من أعضاء الفرقة على جائزة احسن ممثل، وتم تكريمهم من وزارة التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وبيت الشعر بالأقصر.