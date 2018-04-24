أخبار مصر _شيماء صالح

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية موحدة للبحث العلمي في مصر تحت اسم (الاستراتيجية القومية للبحث العلمي).

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة لمناقشة ما يخص قطاع البحث العلمي والهيئات التابعة له في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019.

وأضاف الوزير مقترحا إنشاء مجلس تنسيقي للبحث العلمي يضم جميع المعاهد والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبد الغفار أنه عند حساب مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة يتم جمع المخصصات المحددة للمراكز التابعة للوزارات ضمن موازنة البحث العلمي، والتي تتجاوز في مجموعها النسب المنصوص عليها دستوريا، إلا أن المشكلة تتمثل في عدم وجود ترابط بين المراكز البحثية تحت لواء جهة منظمة للبحث العلمي، ما يستدعي ضرورة تبعية جميع المعاهد والمراكز البحثية فنيا وعلميا لجهة واحدة، وأن يكون كل مركز أو معهد تابع إداريا للوزارة المختصة.